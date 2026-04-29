Guerrilheiros reivindicam atentado que matou 21 pessoas na Colômbia

Guerrilheiros dissidentes das extintas Farc assumiram como um "erro tático" a autoria de um atentado que deixou 21 civis mortos na Colômbia no fim de semana, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

O Estado Maior Central (EMC), o principal grupo de ex-membros das Farc que não assinaram o acordo de paz de 2016, afirmou em um comunicado, emitido na noite de terça-feira (28), que o fato ocorreu em meio a combates com o Exército e a "erros" em suas manobras militares.

"Com profunda dor, devemos assumir a responsabilidade política por este erro tático, que não tem qualquer justificativa", afirma o texto.

Explosivos acionados pelos rebeldes no sábado (25) em uma estrada do departamento de Cauca (sudoeste) também deixaram 56 feridos.

Uma fonte do exército disse à AFP que os guerrilheiros tinham instalado um posto de controle na estrada para armar uma emboscada para os militares.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, afirmou que se trata de uma represália após a pressão militar, depois das fracassadas negociações de paz entre o presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder do EMC e o guerrilheiro mais procurado do país.

O escritório na Colômbia do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (29) ao governo que "proteja a população civil e previna novos ataques". Também pediu aos grupos armados que "cessem qualquer ataque" contra as populações.

O principal responsável pelo atentado, conhecido como "Mi Pez", foi capturado na terça-feira.

O mandatário assegurou que o ataque buscava "sabotar a eleição", na qual a esquerda aposta em manter o poder após a chegar à Presidência pela primeira vez em 2022.

Iván Cepeda, candidato do partido de Petro, é favorito nas pesquisas para a eleição, na qual enfrenta o advogado de direita Abelardo de la Espriella e a opositora Paloma Valencia.

Recentemente, a senadora propôs como seu ministro da Defesa o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que durante seu governo dizimou a guerrilha com uma forte ofensiva juntamente com os Estados Unidos.