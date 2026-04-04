Guerra no Oriente Médio provocou impasse 'geoestratégico', diz presidente da Turquia

A guerra no Oriente Médio "levou a um beco sem saída geoestratégico", afirmou, neste sábado (4), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante uma conversa por telefone com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, segundo um comunicado da Presidência turca.

"O presidente Erdogan declarou que o processo iniciado com a intervenção contra o Irã levou a um beco sem saída geoestratégico e que a comunidade internacional deve redobrar seus esforços para pôr fim a esta guerra", declarou a Presidência.

A Turquia, que tem buscado estar envolvida nas tentativas de mediação para pôr fim à guerra, especialmente através de negociações realizadas com Paquistão e Egito, pretende se manter à margem do conflito desencadeado em 28 de fevereiro.

O chefe de Estado turco também disse a Rutte que a Turquia continua com seus "esforços para alcançar uma solução pacífica para o conflito russo-ucraniano".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou no sábado a Istambul para manter conversações com o seu homólogo turco.

Um funcionário de alto escalão de Kiev indicou à AFP que os diálogos não abordariam "apenas os interceptores (de drones)", mas também "a cooperação em matéria de segurança em geral".

Por seu lado, a Presidência turca declarou no X que as conversações se centrariam em "questões bilaterais com a Ucrânia, na evolução da situação regional e nos esforços empreendidos com vista a um cessar-fogo e a uma solução duradoura, especialmente no quadro do processo de Istambul".