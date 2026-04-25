Guarda Revolucionária do Irã diz que controle de Ormuz é 'estratégia definitiva' na guerra

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que o controle do Estreito de Ormuz é a sua "estratégia definitiva" na guerra contra os Estados Unidos. Em comunicado divulgado no seu canal oficial do Telegram, a organização ressaltou que manter o domínio sobre esse ponto é considerado vital para o fornecimento global de petróleo e gás do mundo inteiro. A declaração de Teerã surge em um momento de forte tensão, após a Marinha dos EUA informar que interceptou um novo navio de bandeira iraniana nessa última sexta-feira (24). A operação foi realizada pelo navio de guerra USS Rafael Peralta, que impediu a embarcação de seguir viagem em direção ao território iraniano como parte do reforço do bloqueio naval.