Greenpeace acusa empresas de petróleo de obterem 'lucros de guerra' no Oriente Médio

As empresas de petróleo da União Europeia (UE) lucraram mais de 80 milhões de euros (cerca de 480 milhões de reais) por dia com "lucros de guerra" desde o início do conflito no Médio Oriente, segundo um relatório encomendado pelo Greenpeace.

Só em março, estes "superlucros" ascenderam a cerca de 2,5 bilhões de euros (15 bilhões de reais), de acordo com o estudo publicado nesta quarta-feira (1º).

Estes valores foram calculados comparando o preço do petróleo com o preço da gasolina entre janeiro e fevereiro de 2026, por um lado, e as três primeiras semanas da guerra, em março, por outro.

"O relatório mostra que o aumento dos preços da gasolina é muito superior ao aumento dos preços do petróleo", afirmou o Greenpeace em comunicado.

Segundo o estudo, as margens de lucro são mais altas em países com elevado poder de compra, como Países Baixos, Suécia, Dinamarca, Áustria e Alemanha.

Na Alemanha, os lucros extraordinários atingiram os 23,8 milhões de euros por dia (143 milhões de reais), seguida da França, com 11,6 milhões de euros por dia (69,7 milhões de reais).

Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro. Isso desencadeou um conflito regional que causou um aumento nos preços globais de petróleo e gás e gerou temores de escassez de combustível, especialmente na Ásia, região dependente de importações.

Diante da crescente pressão, muitos governos implementaram medidas para limitar o impacto das dificuldades de abastecimento e do aumento dos preços da energia.