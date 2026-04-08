Mundo

Oriente Médio
Notícia

"Havia um grande custo político e diplomático para Trump": especialistas avaliam cessar-fogo entre EUA e Irã

Presidente norte-americano havia afirmado que "uma civilização inteira morreria" caso iranianos não reabrissem Estreito de Ormuz

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS