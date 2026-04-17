Governo de Javier Milei pede suspensão de decisão que bloqueou parte da reforma trabalhista na Argentina

Governo de Milei recorreu da decisão da Justiça. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, recorreu à Suprema Corte para suspender a decisão que bloqueou parcialmente a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em fevereiro. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (16) pelo jornal La Nación.

A decisão proferida pelo juiz Raúl Horacio Ojeda, em março, concedeu uma liminar suspendendo 82 artigos da reforma trabalhista.

Segundo o La Nacion, Ojeda é juiz trabalhista de primeira instância e atuou no Ministério do Trabalho durante o governo Kirchner. A decisão do magistrado, assinada no final de março, paralisou as principais reformas da lei de modernização trabalhista aprovada pelo governo. A suspensão dos artigos tem caráter temporário.

Artigos suspensos pela Justiça da Argentina

Entre os artigos suspensos estão a classificação de trabalhadores de plataformas como independentes, a eliminação do princípio "in dubio pro operario" (em caso de dúvida, a Justiça decide a favor do trabalhador), mudanças em matéria de greve e a revogação da lei de teletrabalho.

Também foram atingidas mudanças no regime de indenizações, jornada de trabalho e férias. Entre os itens suspensos estão:

ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias , com possibilidade de compensação conforme a demanda, sem pagamento de horas extras

, com possibilidade de compensação conforme a demanda, sem pagamento de horas extras redução do valor das indenizações por demissão

por demissão possibilidade de parcelamento das indenizações

restrições ao direito de greve

"Com a concessão da medida cautelar, ambas as partes (Estado e CGT) procurarão chegar à sentença definitiva o mais rápido possível e em paz social", afirmou o juiz Raúl Ojeda em sua decisão.