Google investirá US$ 40 bilhões na Anthropic

O Google investirá 40 bilhões de dólares (R$ 198,59 bilhões, na cotação atual) na Anthropic, incluindo uma participação acionária imediata de 10 bilhões de dólares (R$ 49,65 bilhões) na startup de inteligência artificial (IA), com o objetivo de impulsionar seu crescimento, informou a Anthropic à AFP nesta sexta-feira (24).

A subsidiária da Alphabet injetará imediatamente US$ 10 bilhões, com base na avaliação atual da Anthropic de US$ 350 bilhões (R$ 1,73 trilhão), enquanto os US$ 30 bilhões (R$ 148,94 bilhões) restantes estarão condicionados ao cumprimento de determinados indicadores de desempenho.

O anúncio ocorre poucos dias após a Amazon revelar seus planos de reforçar sua colaboração com a Anthropic por meio de um novo investimento de US$ 5 bilhões (R$ 24,82 bilhões), além de um plano para investir mais US$ 20 bilhões (R$ 99,29 bilhões) caso certas metas de desempenho sejam atingidas.

Por sua vez, a Anthropic declarou que se comprometeu a destinar mais de US$ 100 bilhões (R$ 496,47 bilhões) à tecnologia da Amazon Web Services (AWS) para impulsionar suas capacidades de IA ao longo da próxima década.

A Anthropic está entre os concorrentes do setor de IA que vêm investindo somas bilionárias em infraestrutura computacional a fim de liderar o desenvolvimento dessa tecnologia.

No início de abril, a Anthropic anunciou que havia triplicado sua receita anualizada em relação ao trimestre anterior, ultrapassando os US$ 30 bilhões, o que a colocou à frente da OpenAI pela primeira vez.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, visitou a Casa Branca, onde as duas partes mantiveram um tom cordial após uma disputa surgida devido à recusa da empresa de tecnologia em conceder ao Exército americano o uso irrestrito de seus modelos de IA.

No início de abril, a Anthropic anunciou seu modelo de IA mais recente, Mythos, mas decidiu não lançá-lo ao público devido aos potenciais riscos que poderia representar para a cibersegurança.

Nesta semana, informou que está investigando um acesso não autorizado ao Mythos, um modelo poderoso que, segundo a própria empresa, poderia se tornar uma ferramenta muito valiosa para hackers.

A Anthropic já havia comunicado anteriormente que restringiria o acesso ao Mythos a um grupo de 40 grandes empresas de tecnologia, para lhes dar uma vantagem inicial para corrigir vulnerabilidades de segurança antes que elas possam ser exploradas por possíveis atores maliciosos.