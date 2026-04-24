Funcionário do governo dos EUA deixa o Brasil após decisão de Itamaraty

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil/ Divulgação

Funcionário do governo dos Estados Unidos que atuava no Brasil deixou o país após determinação do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. A pasta adotou medidas de reciprocidade em relação a determinações do governo norte-americano.

Segundo o g1, Michael Myers, que atuava PF desde 2024, deixou o território brasileiro na última quarta-feira (23).

O jornal Valor Econômico apurou que, além de Myers, um segundo norte-americano também foi alvo de medidas. Ele teve o acesso à Polícia Federal suspenso, mas não há ordem para que deixe o Brasil. Ele não teve a identidade divulgada.

A saída do funcionário ocorreu após a retirada de credenciais para atuar em território brasileiro.

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Princípio de reciprocidade

Na segunda-feira (20), os Estados Unidos determinaram a expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do país. Ele participou de uma ação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) que levou à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em território norte-americano. Ramagem foi solto dois dias depois.