França: Macron pede negociações para reforçar cessar-fogo entre Líbano e Israel

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira, 21, negociações para reforçar um cessar-fogo frágil no Líbano e apelou a Israel para respeitar a integridade territorial de seu vizinho após conversações em Paris.

Em reunião com o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, na capital francesa, Macron disse que "devemos dar tempo para as negociações e não deixar a guerra recomeçar", acrescentando que consolidar a trégua no Líbano era uma prioridade imediata.

Líbano e Israel devem realizar uma nova reunião em Washington no final desta semana.

A estabilidade regional mais ampla, enfatizou o presidente francês, "só pode ser alcançada através de uma retirada israelense do território libanês e do desarmamento do Hezbollah", o grupo militante libanês apoiado pelo Irã.

Salam afirmou que continua comprometido com negociações diretas com Israel. "Estamos continuando nesse caminho, convencidos de que a diplomacia não é um sinal de fraqueza, mas um ato responsável." Ainda assim, Salam insistiu que não pode haver estabilidade duradoura sem uma retirada completa de Israel do território libanês.

A reunião dos líderes no palácio presidencial do Eliseu ocorreu após a força de paz da ONU no sul do Líbano, conhecida como UNIFIL, ter sido atacada por tiros no sábado, deixando um soldado da paz francês morto e outros três feridos.