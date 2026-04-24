França investiga se manipulação de termômetro em aeroporto foi motivada em aposta no Polymarket

No início de abril, Ruben Hallali recebeu um alerta incomum em seu celular: a temperatura no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, em Paris, capital da França, havia subido cerca de 3°C em segundos.

Hallali, diretor executivo da empresa de gestão de riscos climáticos Sereno, havia configurado notificações para oscilações climáticas extremas. Nove dias depois, aconteceu novamente.

"Foi um aumento isolado, em uma única estação, no início da noite", disse Hallali, que acrescentou ter notado outra estranha coincidência em relação aos picos: o momento era perfeito para alguém lucrar inesperadamente no site de apostas Polymarket.

Ele não foi o único a perceber um problema. A Météo-France, o serviço meteorológico nacional do país, apresentou uma queixa na semana passada à polícia e ao Ministério Público, alegando ter evidências de que um sensor meteorológico no Charles de Gaulle, o maior aeroporto do país, pode ter sido adulterado.

As oscilações de temperatura, segundo especialistas, coincidiram com um período de atividade incomum no Polymarket, um dos principais mercados de previsão online. As apostas na temperatura máxima diária em Paris totalizaram quase US$ 1,4 milhão ( R$ 7 milhões) nos dois dias, com alguns apostadores recebendo milhares de reais em pagamentos, de acordo com dados da empresa.

Mercados de previsão como Polymarket e Kalshi permitem que os usuários apostem no resultado de praticamente qualquer coisa. Uma área cada vez mais popular é a de apostas meteorológicas, onde os especuladores podem fazer apostas em tempo real sobre leituras de temperatura, totais de chuva, número de furacões no Atlântico em um ano e muito mais.

À medida que as apostas aumentaram, também aumentou a tentação de adulterar os instrumentos usados para gerar leituras meteorológicas na esperança de manipular um resultado lucrativo. Especialistas alertam que isso pode ter efeitos colaterais perigosos, como a degradação das informações que sustentam a segurança das viagens aéreas.

Os dados de temperatura são usados em uma série de cálculos em aeroportos, ajudando a determinar a distância correta de decolagem, a taxa de subida e se as equipes precisam aplicar tratamento anticongelante nas aeronaves. É crucial para a segurança aeroportuária, disse Hallali.

"O incidente no Aeroporto Charles de Gaulle não é uma curiosidade isolada", disse Hallali. "É o que acontece quando incentivos financeiros se deparam com uma infraestrutura de dados frágil."

Em 6 de abril, a temperatura no Aeroporto Charles de Gaulle subiu de 18°C para 21°C às 19h, antes de cair lentamente ao longo da hora seguinte, de acordo com dados da Météo-France.

Em 15 de abril, a temperatura registrada subiu ainda mais acentuadamente, de 16°C às 21h para 22°C às 21h30, caindo novamente para 16°C meia hora depois.

Em ambos os casos, os picos definiram a temperatura máxima do dia, o indicador no qual se baseiam algumas apostas da Polymarket.

Laurent Becler, porta-voz da Météo-France, disse que o serviço contatou a polícia após notar as discrepâncias nos dados de temperatura. Ele se recusou a comentar mais sobre o caso, alegando que está sob investigação.

Hallali afirmou que, após o primeiro incidente, especialistas e comentaristas do fórum meteorológico francês Infoclimat começaram a buscar respostas. Teorias foram levantadas, incluindo a de erro do usuário. Mas, após o segundo pico, os comentaristas se concentraram nas apostas incomuns no Polymarket.

Os valores apostados em 6 e 15 de abril foram centenas de milhares de dólares maiores do que em dias típicos deste mês.

Não é a primeira vez que apostas estranhas em mercados de previsão levantam acusações de uso de informação privilegiada.

Na quinta-feira, um soldado das forças especiais do Exército dos EUA que ajudou na captura do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, em janeiro, foi acusado de usar informações confidenciais para apostar em resultados relacionados à Venezuela, lucrando mais de US$ 400.000 (R$ 2 milhões) no Polymarket. No final do ano passado, outro usuário do site lucrou cerca de US$ 300.000 ( R$ 1,5 milhão) apostando em indultos de última hora do presidente Joe Biden antes de ele deixar o cargo.

O Polymarket não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Embora o site costumasse vincular algumas apostas às leituras de temperatura no aeroporto Charles de Gaulle, esta semana, após a Météo-France apresentar uma queixa, a plataforma passou a usar temperaturas registradas em outro aeroporto próximo à cidade, o Paris-Le Bourget, de acordo com apostas recentes no site.

Representantes do aeroporto Charles de Gaulle se recusaram a comentar, além de afirmar que o caso está sob investigação. A polícia aeroportuária também se recusou a comentar. O Ministério Público de Bobigny, responsável pelo caso, recusou-se a responder perguntas sobre a investigação, mas afirmou que nenhuma queixa foi apresentada contra a Polymarket.

Quanto à forma como os instrumentos poderiam ter sido adulterados, diversas teorias foram apresentadas online, incluindo o uso de um secador de cabelo ou um isqueiro. Hallali disse que a precisão do pico em 15 de abril sugeria o uso de um dispositivo de aquecimento portátil calibrado, embora tenha se recusado a especular sobre qual tipo.