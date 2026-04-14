França busca proibir show de Kanye West em junho por suas declarações antissemitas

A França busca proibir um show do rapper americano Kanye West previsto para junho em Marselha, devido às suas declarações antissemitas, indicou, nesta terça-feira (14), o círculo próximo do ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

Kanye West, também conhecido como Ye, está proibido de entrar no Reino Unido para seus shows de julho, enquanto os Países Baixos indicaram que não preveem impor qualquer proibição para os que estão marcados para o início de junho.

Nuñez está "muito decidido" e estuda "todas as possibilidades" para proibir o único show do rapper na França, em 11 de junho no estádio Vélodrome de Marselha, indicou seu círculo próximo à AFP, confirmando uma reportagem do jornal Libération.

No início de março, o prefeito da segunda maior cidade da França, Benoît Payan, expressou sua oposição ao show do rapper, pois não quer que Marselha "seja uma vitrine para aqueles que promovem o ódio e um nazismo sem inibições".

O rapper americano, de 48 anos, perdeu, nos últimos anos, inúmeros seguidores e contratos comerciais após ter feito comentários antissemitas e racistas.

O músico afirmou, em 2023, que "adorava os nazistas", colocou à venda em seu site uma camiseta com uma suástica e lançou, em maio de 2025, uma música intitulada "Heil Hitler", proibida pelas principais plataformas de streaming.

A França é o país com a comunidade judaica mais numerosa da Europa. Desde o ataque do movimento islamista Hamas em outubro de 2023 e o início da ofensiva israelense em Gaza, as autoridades francesas registraram um aumento dos ataques antissemitas.