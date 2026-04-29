França apresenta 'mapa do caminho' para abandonar combustíveis fósseis

A França apresentou nesta terça-feira (28) um plano para eliminar progressivamente os combustíveis fósseis, um "mapa do caminho" pioneiro para um país, segundo especialistas.

O plano foi lançado em Santa Marta, na Colômbia, durante as primeiras negociações internacionais sobre como abandonar os combustíveis fósseis que aquecem o planeta.

Embora não apresente novos compromissos, o plano reúne as políticas e objetivos climáticos já existentes sob um mesmo guarda-chuva.

O carvão será eliminado progressivamente até 2030, o petróleo até 2045 e o gás até 2050.

Analistas apontaram que nenhum outro país havia publicado um plano tão exaustivo e que isso envia um sinal importante em um momento no qual os países estão reavaliando sua dependência dos combustíveis fósseis devido à guerra no Irã.

"É o primeiro desse tipo", disse à AFP Leo Roberts, do grupo de reflexão E3G.

"É bastante original, porque provavelmente somos um dos poucos países que tem um prazo claro para todas as energias fósseis", disse aos jornalistas o enviado da França à conferência de Santa Marta, Benoit Faraco.

O objetivo final é alcançar a neutralidade de carbono em 2050.

A redução das emissões de gases do efeito estufa desacelerou na França pelo segundo ano consecutivo em 2025, e estas seguem muito abaixo do necessário para o cumprimento de suas metas climáticas.

Faraco disse que a França decidiu seguir adiante por conta própria depois que uma proposta para um "mapa do caminho" global sobre os combustíveis fósseis foi bloqueada na cúpula climática COP30, realizada em Belém do Pará, em novembro do ano passado.

Em seu lugar, o Brasil, que dirigia as negociações, aceitou impulsionar um processo voluntário e pediu aos países interessados que apresentassem suas propostas.

Contudo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não cumpriu sua meta de apresentar o seu próprio plano em fevereiro.