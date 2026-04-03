Forças de Israel iniciam bombardeios contra alvos do Hezbollah em Beirute

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram nesta sexta-feira (3) o início de uma nova onda de ataques aéreos contra o que classificam como infraestrutura terrorista em Beirute, capital do Líbano. O anúncio foi feito por meio de um informe preliminar em canais oficiais no Telegram, ocorrendo em meio à intensificação da campanha militar na região.