Forças de Israel destroem câmeras de capacetes azuis da ONU no sul do Líbano

Forças israelenses destruíram, em 24 horas, 17 câmeras de vigilância vinculadas ao principal quartel-general dos capacetes azuis da ONU no sul do Líbano, informou à AFP, neste sábado (4), um encarregado de segurança das Nações Unidas.
Desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, a Força Interina da ONU no Líbano (Unifil) ficou presa no fogo cruzado no sul do país, enquanto o Hezbollah ataca Israel e suas tropas. Neste contexto, as forças israelenses avançam para as cidades fronteiriças.
O encarregado, que pediu o anonimato, afirmou que "17 câmeras" do quartel-general "foram destruídas pelo exército israelense" na cidade costeira de Naqura.
Na quinta-feira, a porta-voz da Unifil, Kandice Ardiel, declarou à AFP que os capacetes azuis viram "soldados israelenses realizando demolições de grandes partes" de Naqura desde o começo da semana.
"Não só estas demolições destruíram residências e comércios de civis, mas a magnitude das explosões provocou danos no quartel-general da Unifil", descreveu.
Três capacetes azuis indonésios da força da ONU morreram em dois incidentes diferentes na última semana.
A Unifil também reportou, na sexta-feira, uma "explosão" em uma de suas bases perto de Odaisseh, no sul do Lìbano, que feriu três efetivos, e acrescentou que "ainda não se conhece (sua) origem".
O exército israelense acusou o Hezbollah de atirar "um foguete que caiu em um posto da Unifil" e o escritório da ONU em Jacarta afirmou, neste sábado, que os feridos eram indonésios.
A Indonésia condenou o incidente, qualificando-o de "inaceitável" e assinalou que "estes fatos destacam a necessidade urgente de reforçar a proteção das forças de manutenção de paz da ONU em meio a uma situação de conflito cada vez mais perigosa".
Segundo a ONU, 97 membros da força morreram em atos de violência desde que foi criada, em 1978, para supervisionar a retirada das tropas israelenses que tinham invadido o Líbano.
