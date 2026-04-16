Fabricante chinesa de automóveis registra patente para instalar sanitários ativados por voz

A montadora chinesa Seres registrou uma patente para vasos sanitários integrados aos assentos e acionados por comando de voz, de acordo com um banco de dados do governo.

A ideia de instalar vasos sanitários em automóveis não é nova, especialmente em vans, trailers e certos SUVs. Mas a originalidade desta nova tecnologia reside na sua integração discreta e design inovador.

Especializada em veículos elétricos, a Seres é uma fabricante bem conhecida na China. Ela é parceira da gigante chinesa de telecomunicações Huawei na marca de luxo AITO.

A Seres obteve a patente para esses vasos sanitários móveis no início de abril, segundo registros públicos.

Esses sanitários podem ser usados tanto empurrando manualmente o encosto do assento quanto por meio do comando de voz "ativar função de vaso sanitário".

O dispositivo visa "atender às necessidades dos usuários durante viagens longas, acampamentos ou noites passadas no veículo", escreveram os engenheiros da Seres no pedido da patente.

Um sistema de ventilação e um duto de evacuação direcionam os odores para o lado exterior. Os resíduos são coletados em um tanque que deve ser esvaziado periodicamente.

Os sanitários são equipados com um dispositivo de aquecimento que evapora a urina e desidrata outros resíduos.

A integração do vaso sanitário sob o assento deslizante permite "otimizar o uso do espaço", afirmou a Seres em seu relatório.

Nos últimos anos, os fabricantes chineses de veículos elétricos lançaram modelos com recursos cada vez mais sofisticados para atrair compradores, como sistemas de karaokê integrados, frigobar e assentos com massagem.

A Seres ainda não anunciou nenhum veículo equipado com sanitários, e resta saber se tais modelos chegarão ao mercado algum dia.