Exportações de petróleo da Noruega atingem recorde devido à guerra no Irã

As exportações de petróleo da Noruega atingiram um nível recorde em março, impulsionadas pela alta dos preços devido à guerra no Irã e ao fechamento do Estreito de Ormuz, informou o Escritório Central de Estatísticas da Noruega (SSB) nesta quarta-feira (15).

O país escandinavo é o maior produtor de petróleo e gás natural da Europa, sem contar com a Rússia.

Em tempos de paz, cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo transitam pelo Estreito de Ormuz.

Seu fechamento "causou uma grande interrupção no fornecimento do mercado de petróleo, o que contribuiu para o aumento dos preços do petróleo em março e, consequentemente, para as maiores exportações da Noruega em sua história", afirmou o analista Jan Olav Rorhus em nota.

As exportações de petróleo da Noruega em março totalizaram 57,4 bilhões de coroas norueguesas (US$ 6,08 bilhões ou R$ 30,2 bilhões), um aumento de 67,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado, informou o SSB.