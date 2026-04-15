Explosão em central de energia elétrica deixa 19 mortos na Índia

Pelo menos 19 pessoas morreram e 17 ficaram feridas em uma explosão acidental na terça-feira (14) em uma central de energia elétrica na Índia, informou a polícia nesta quarta-feira.

O incidente aconteceu em uma usina em Singhitarai, no estado de Chhattisgarh. A instalação é administrada pela Vedanta Ltd, uma subsidiária do grupo indiano de mesmo nome, que pertence ao magnata Anil Agarwal.

"O balanço (...) aumentou para 19 mortos e 17 feridos, internados em vários hospitais", declarou à AFP o chefe de polícia do distrito de Sakti, Praful Thakur.

Um balanço anterior, divulgado poucas horas após o acidente, citava nove mortes.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação.

Acidentes industriais são frequentes na Índia, muitas vezes provocados pela violação das normas de segurança. No mês passado, um incêndio em uma fábrica de fogos de artifício no oeste do país deixou 17 mortos.