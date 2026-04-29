Exército israelense mata palestino na Cisjordânia

Um palestino foi morto durante uma incursão militar israelense na madrugada desta quarta-feira (29) na Cisjordânia, informaram o Exército israelense e o Ministério da Saúde palestino.

Segundo o Exército israelense, "dois terroristas atacaram dois soldados", que responderam abrindo fogo e mataram um dos homens. O segundo foi "neutralizado e detido", informou a mesma fonte.

Os soldados israelenses ficaram "feridos e foram levados para o hospital", acrescentou o Exército. A incursão ocorreu em Silwad, a leste de Ramallah.

O Ministério palestino da Saúde identificou a vítima como Abdel Halim Hamad, de 37 anos.

A agência palestina de notícias Wafa indicou que o homem foi morto durante uma incursão em sua casa.

As autoridades israelenses informaram às palestinas sobre a morte, indicou o ministério, o que geralmente significa que Israel mantém o corpo.

Forças israelenses também mataram um irmão de Hamad em 2021, e o corpo dele ainda não foi entregue à família.

A Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967.