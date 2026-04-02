Exame de DNA confirma vítima de serial killer e encerra caso após 51 anos nos EUA; entenda

Laura Ann Aime tinha 17 anos quando foi assassinada. Reprodução / The New York Times / DPS Utah

O caso do assassinato de Laura Ann Aime, 17 anos, foi finalmente resolvido. O mistério permaneceu sem solução por 51 anos até que as autoridades de Utah, nos Estados Unidos, utilizaram uma nova tecnologia de análise de DNA que confirmou o autor da morte: Ted Bundy, famoso serial killer norte-americano. As informações são de O Globo.

O Gabinete do Xerife do Condado de Utah declarou, na última quarta-feira (1°), que exames "confirmaram de forma irrefutável que as evidências de DNA recuperadas do corpo de Laura verificaram a presença de DNA pertencente a Bundy".

Entre fevereiro de 1974 e 1978, Theodore 'Ted' Bundy assassinou pelo menos 30 mulheres. Ele também foi associado a outros crimes nos Estados Unidos, tendo atuado no noroeste do Pacífico e nos estados do Colorado, Utah e Flórida.

Entenda o caso

A jovem de 17 anos Laura Ann Aime desapareceu após sair de uma festa de Halloween em 31 de outubro de 1974, na cidade de Fairview, Utah. Ela deixou a festa para ir até uma loja de conveniência.

Seu corpo foi encontrado em 27 de novembro do mesmo ano por dois universitários no cânion American Fork. A jovem estava amarrada, nua e com sinais de violência espalhados pelo corpo.

Conforme o comunicado do xerife, Laura era uma "jovem extrovertida e de espírito livre que gostava de atividades ao ar livre e compartilhava a paixão por andar a cavalo, caçar e cuidar de seus vários irmãos".

Na época, Ted Bundy vivia em Salt Lake City e cursava direito na Universidade de Utah. Para atrair suas vítimas, geralmente universitárias, o serial killer as abordava em locais públicos, fingia estar ferido ou conquistava sua confiança através do charme. Ele então as levava para áreas isoladas, onde as assassinava.

Os investigadores acreditam que Bundy tivesse sequestrado Laura e a mantido viva por dias ou semanas antes de matá-la. Quando a jovem foi encontrada, também foi achada uma meia de náilon que teria sido usada para estrangulá-la.

A causa da morte de Laura foi registrada como homicídio, com sinais de estrangulamento e lesões que indicavam agressão física externa.

Confissão de Ted Bundy

A suspeita de que Bundy fosse o assassino de Laura Ann Aime sempre existiu desde que a polícia iniciou as investigações, mas faltavam "provas físicas conclusivas" para encerrar o caso em definitivo.

Antes de ser executado em 1989, Ted confessou ter matado Laura Ann Aime, mas não detalhou nem explicou seu envolvimento na morte da jovem.

Conforme comunicado pelo xerife Mike Smtih, "o Departamento do Xerife decidiu manter o caso aberto até que os investigadores pudessem provar, sem sombra de dúvida", a responsabilidade de Bundy no crime.

Em coletiva de imprensa, Smith concluiu que "este caso está agora oficialmente encerrado".

O xerife ainda informou que, caso Bundy ainda estivesse vivo, os promotores buscariam a pena de morte, que é legalizada em alguns estados nos EUA, inclusive Utah.

Prisões e execução

Ted Bundy foi preso em 1975 por sequestrar uma mulher e condenado a 15 anos de prisão. Em 1977, ele fugiu ao pular pela janela da biblioteca do presídio, foi recapturado oito dias depois e escapou de novo. O serial killer continuou cometendo crimes até ser preso novamente em 1978, condenado à pena de morte e executado em 1989, na Flórida.

Encerramento do caso

Na coletiva de imprensa, o xerife Mike Smith confirmou o fechamento do caso de Laura Ann Aime através dos testes de DNA.

Ele afirmou que agora é possível afirmar, "sem sombra de dúvida", que "Theodore 'Ted' Bundy de fato assassinou Laura Ann Aime em 1974 e que as autoridades policiais agora têm resultados de testes de DNA compatíveis com os mais recentes padrões de testagem".

Michelle Impala, irmã mais nova de Laura e que tinha 12 anos na época do crime, também estava presente na coletiva de imprensa e disse que Laura "ficaria muito feliz" com o encerramento das investigações: