Ex-chanceler do Irã morre após ser ferido em ataque, segundo imprensa iraniana

O ex-chanceler iraniano Kamal Kharazi morreu nesta quinta-feira (9) em decorrência dos ferimentos sofridos em ataques dos Estados Unidos e de Israel em 1º de abril, informou a mídia iraniana.

Kharazi, de 81 anos, exercia o cargo de chefe do Conselho Estratégico de Relações Internacionais, que faz parte do Ministério das Relações Exteriores.

O veterano diplomata, "que ficou ferido em um atentado terrorista cometido pelo inimigo americano-sionista há alguns dias, morreu como um mártir esta noite", informaram as agências Mehr e Isna no aplicativo de mensagens Telegram.

Sua esposa faleceu no ataque contra sua residência em Teerã, indicaram os veículos de informação.

Kharazi foi representante do Irã perante as Nações Unidas em Nova York e, posteriormente, exerceu o cargo de ministro das Relações Exteriores de 1997 a 2005, durante o governo do presidente reformista Mohammad Khatami.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo iraniano, e diversos nomes do alto escalão militar e político do Irã morreram em ataques desde o início da guerra no Oriente Médio com as ofensivas de Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.