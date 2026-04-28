Ex-atriz faz depoimento emotivo em novo julgamento por estupro contra Weinstein

A ex-atriz americana Jessica Mann relatou nesta segunda-feira (27), no novo julgamento contra o ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, como ele a elogiava e se ofereceu para promover sua carreira nas semanas que antecederam o estupro do qual ela o acusa.

Weinstein, no centro das denúncias de abusos que impulsionaram o movimento #MeToo, está sendo julgado novamente por uma acusação de estupro em terceiro grau contra Jessica Mann, que supostamente ocorreu em 2013 no quarto de um hotel em Manhattan.

O ex-produtor já está preso por outros crimes sexuais, por isso seguirá atrás das grades independentemente do veredito.

Esta é a terceira vez que Mann depõe contra Weinstein, depois que um veredito de culpabilidade de 2020 foi anulado por uma gestão inadequada de testemunhas, e que um julgamento em 2025 acabou sendo anulado após um desentendimento entre os jurados.

"Senti que ele era uma pessoa muito gentil e que se ofereceu para ser meu mentor", disse Jessica Mann no tribunal de Nova York.

Ela lembrou que o ex-produtor a encheu de elogios depois que se conheceram em uma festa no início de 2013, quando ainda era uma aspirante a atriz de 27 anos, e Weinstein um poderoso produtor cinematográfico de 60.

"Ele me disse que eu era mais bonita do que Natalie Portman", afirmou Jessica, para acrescentar em seguida que o aparente interesse de Weinstein em impulsionar sua carreira inicialmente lhe pareceu um "milagre".

O depoimento da ex-atriz de 40 anos - no qual repetiu, em grande parte, o que já havia exposto em 2020 e 2025 - foi carregado de emoção e ela fez algumas pausas quando sua voz ficou embargada. Seu testemunho continuará nesta terça-feira.

Sentado em uma cadeira de rodas por problemas de saúde, Weinstein balançou a cabeça negativamente em algumas ocasiões enquanto Jessica Mann se pronunciava.

A promotora Candace White indicou, na abertura do julgamento na semana passada, que Weinstein "se aproveitou de uma jovem frágil e desprotegida".

A defesa tenta desacreditar a acusação de estupro da ex-atriz sob a alegação de que a relação com Weinstein foi consensual.

O ex-produtor de 74 anos e ganhador de um Oscar já cumpre uma pena de 16 anos de prisão em um caso na Califórnia pelo estupro de uma atriz europeia há mais de uma década. Ele está recorrendo dessa condenação.

Também apresentou recurso contra outra condenação emitida em junho de 2025 por agressão sexual contra a produtora cinematográfica Miriam Haley.

Em 2017, investigações dos veículos The New Yorker e The New York Times revelaram uma série de denúncias de mulheres contra o ex-produtor que desencadearam uma avalanche de acusações por parte de mais de 80 denunciantes e deram origem ao movimento global #MeToo.