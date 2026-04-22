EUA: Virgínia aprova novo mapa eleitoral favorável aos democratas

Os eleitores do Estado da Virgínia aprovaram em referendo nesta terça-feira, 21, um plano para redistribuir distritos no Estado de forma a favorecer os democratas, em um revés para o presidente Donald Trump e os republicanos.

A mudança poderá aumentar as chances dos democratas de conquistar mais quatro cadeiras na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato de novembro, que decidirão o controle do Congresso, atualmente dividido por uma margem estreita.

A emenda constitucional apoiada pelos eleitores contorna uma comissão bipartidária de redistritamento para permitir o uso de novos distritos traçados pela Assembleia Geral da Virgínia, liderada pelos democratas. Mas a votação pública pode não ser a palavra final. A Suprema Corte estadual está analisando se o plano é ilegal em um caso que poderia tornar os resultados do referendo sem sentido.

O referendo sobre o redesenho distrital da Virgínia representou um revés para o presidente Donald Trump, que deu início a uma batalha nacional sobre o redesenho distrital no ano passado ao instar autoridades republicanas no Texas a redesenhar os distritos. O objetivo era ajudar os republicanos a conquistar mais cadeiras nas eleições de novembro e manter uma maioria apertada na Câmara diante dos ventos contrários que normalmente favorecem o partido que não está no poder durante as eleições de meio de mandato.

A estratégia do Texas desencadeou uma onda de redistritamento em todo o país. Até o momento, os republicanos acreditam que podem conquistar até mais nove cadeiras na Câmara dos Deputados em distritos recém-redesenhados no Texas, Missouri, Carolina do Norte e Ohio. Os democratas acreditam que podem conquistar até mais cinco cadeiras na Califórnia, onde os eleitores aprovaram uma iniciativa semelhante de redistritamento no meio da década em novembro passado, e mais uma cadeira nos novos distritos impostos pela justiça em Utah.

Os democratas esperam compensar o restante dessa diferença na Virgínia, onde conquistaram de forma decisiva 13 cadeiras na Câmara estadual e recuperaram o cargo de governador no ano passado.

Mas a disputa acirrada continua na Flórida, onde a Assembleia Legislativa, liderada pelos republicanos, deve se reunir em 28 de abril para uma sessão extraordinária que poderia resultar em distritos eleitorais mais favoráveis aos republicanos.

Na Virgínia, os democratas detêm atualmente seis das 11 cadeiras na Câmara dos Deputados dos EUA em distritos que foram impostos pela Suprema Corte estadual em 2021, depois que uma comissão bipartidária não conseguiu chegar a um acordo sobre um mapa baseado nos dados do último censo.

O novo plano poderia ajudar os democratas a conquistar até 10 cadeiras. Cinco delas estão localizadas no reduto democrata do norte da Virgínia, incluindo uma que se estende como uma lagosta para abranger áreas rurais de tendência republicana. As revisões em outros quatro distritos em Richmond, no sul da Virgínia e em Hampton Roads diluem o peso eleitoral dos blocos conservadores nessas regiões. E um distrito redesenhado em partes do oeste da Virgínia agrupa três cidades universitárias de tendência democrata para contrabalançar outros eleitores republicanos.

Os democratas retrataram o redesenho distrital da Virgínia como uma resposta a Trump. Trata-se de "uma reação contra o que outros Estados fizeram ao tentar manipular o jogo a favor de Donald Trump nessas eleições para o Congresso", disse a governadora democrata Abigail Spanberger durante um comício online na semana passada.

Os anúncios da campanha "sim à redistribuição distrital", com a participação do ex-presidente Barack Obama, inundaram as emissoras.

Mas os opositores da redistribuição distrital também distribuíram materiais de campanha citando declarações de Obama e Spanberger, que já haviam criticado a manipulação de distritos eleitorais no passado. Fonte: Associated Press.