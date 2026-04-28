EUA vão emitir passaportes comemorativos com rosto e assinatura de Trump

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou nesta terça-feira, 28, que está preparando uma edição limitada de passaportes comemorativos para celebrar os 250 anos da independência do país. A edição comemorativa trará uma foto do presidente Donald Trump, que será o primeiro presidente vivo a aparecer no documento de viagem.

O conceito do passaporte especial, que inclui uma representação do rosto de Trump com expressão severa, estava em análise há meses antes de ser finalmente aprovado na noite de segunda-feira, 27. Entre 25 mil e 30 mil dos novos documentos estarão disponíveis para os requerentes no escritório de passaportes de Washington, D.C., a partir de pouco antes do dia 4 de julho, quando é celebrada a independência americana.

Este é o mais recente exemplo de Trump tendo seu nome e imagem adicionados a edifícios, documentos e outras homenagens de grande visibilidade. Há esforços para colocar a assinatura de Trump em todas as novas notas de papel-moeda dos EUA, também uma novidade para um presidente em exercício, bem como para incluir sua imagem em uma moeda comemorativa de ouro para celebrar a fundação do país.

O passaporte comemorativo será o documento padrão para quem fizer o pedido pessoalmente no escritório de Washington, embora aqueles que desejarem um documento padrão possam obtê-lo por meio de solicitação online ou fora de Washington, informaram as autoridades.

"Como os Estados Unidos comemoram o 250º aniversário da América em julho, o Departamento de Estado está se preparando para lançar um número limitado de passaportes americanos especialmente projetados para comemorar esta ocasião histórica", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"Esses passaportes terão ilustrações personalizadas e imagens aprimoradas, mantendo os mesmos recursos de segurança que fazem do passaporte dos EUA o documento mais seguro do mundo", disse ele.

O passaporte de edição limitada terá a foto de Trump sobre uma impressão dourada de sua assinatura em uma página interna, enquanto a capa exibirá as palavras "Estados Unidos da América" em letras douradas em negrito na parte superior e "Passaporte" na parte inferior - uma inversão da capa padrão. Além disso, uma pequena bandeira americana laminada em dourado, com o número 250 rodeado por estrelas, estará na parte inferior da contracapa.

Os únicos presidentes que aparecem nos passaportes americanos atuais estão em uma ilustração de duas páginas do Monte Rushmore, monumento que fica em Dakota do Sul e retrata os rostos de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Outras imagens no documento incluem a Estátua da Liberdade, o Sino da Liberdade e o Independence Hall, na Filadélfia, além de cenas das grandes planícies, de montanhas e de ilhas. Os passaportes atuais também contêm citações de Martin Luther King Jr., bem como dos presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy e Dwight Eisenhower.

A inclusão da foto e da assinatura de Trump no passaporte é a mais recente medida tomada por seus assessores para aumentar a visibilidade do presidente, incluindo a adição de seu nome ao prédio do Instituto da Paz dos EUA e ao centro de artes cênicas Kennedy Center.