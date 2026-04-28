EUA: Tesouro sanciona 35 facilitadores de estrutura bancária paralela do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 28, sanções contra 35 entidades e indivíduos facilitadores do sistema bancário paralelo do Irã. De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), responsável pela ação, os alvos facilitavam a movimentação de bilhões de dólares ligados à "evasão de sanções e ao patrocínio do terrorismo pelo Irã".

"O sistema bancário paralelo do Irã serve como um recurso financeiro crítico para suas forças armadas ... fundos ilícitos canalizados através desta rede apoiam as operações terroristas em curso do regime, representando uma ameaça direta aos EUA, aos aliados regionais e à economia global", afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. "As instituições financeiras estão avisadas: qualquer instituição que facilite ou se envolva com estas redes corre o risco de sofrer graves consequências".

A rede bancária permitiria que o Teerã tivesse acesso ao sistema financeiro internacional para receber pagamentos por vendas de petróleo e compras de armamentos, por exemplo. Segundo o comunicado, estão sendo sancionadas companhias privadas conhecidas como "rahbars", que administram empresas de fachadas usadas para auxiliar instituições financeiras já sancionadas anteriormente.