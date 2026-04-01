EUA suspende sanções contra a presidente interina da Venezuela: "Passo na direção da normalização e do fortalecimento das relações"

Delcy Rodríguez assumiu o comando da Venezuela depois que Washington destituiu o presidente Nicolás Maduro. Pedro MATTEY / AFP

Os Estados Unidos suspenderam, nesta quarta-feira (1º), as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o comando de seu país depois que Washington destituiu o presidente Nicolás Maduro em uma operação militar.

O nome de Rodríguez foi eliminado da "Lista de Nacionais Especialmente Designados", segundo uma publicação no site na internet do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro americano.

Essa lista é elaborada e atualizada regularmente pelo Departamento do Tesouro a partir das atividades de países ou entidades consideradas hostis.

Os "nacionais" podem ser tanto indivíduos quanto empresas de outros países, que são proibidos de estabelecer qualquer relação econômica e financeira com empresas americanas.

Ao saber da decisão dos EUA, Delcy comemorou a suspensão das sanções, o que chamou de a "normalização e o fortalecimento" das relações bilaterais recém-retomadas.

"Valorizamos a decisão do presidente Donald Trump como um passo na direção da normalização e do fortalecimento das relações entre nossos países", escreveu Rodríguez no X.

"Confiamos em que este avanço permita a suspensão das sanções vigentes sobre o nosso país, que permita edificar e garantir uma agenda de cooperação binacional efetiva em benefício dos nossos povos", acrescentou.

Braço direito de Maduro

Delcy, de 56 anos, era o braço direito de Maduro desde 2018. Em setembro daquele ano, entrou na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.

Ao assumir o comando do país e sob pressão de Washington, rapidamente empreendeu uma série de reformas econômicas, como a abertura do setor de hidrocarbonetos ao investimento estrangeiro, muito elogiadas pelo presidente americano, Donald Trump.