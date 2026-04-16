EUA sanciona filhos de casal presidencial nicaraguense e empresas que comercializam ouro

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (16), sanções contra dois filhos do casal presidencial nicaraguense com cargos no governo, assim como contra cinco dirigentes e sete empresas vinculadas ao negócio da extração e comercialização do ouro.

Maurice Ortega Murillo é Delegado Presidencial da Nicarágua para o Esporte, e Daniel Edmundo Ortega Murillo controla a comunicação governamental, à frente do Conselho de Comunicação e Cidadania.

Ambos são sancionados pelo Escritório de Bens Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), informou o Departamento do Tesouro.

"A ditadura de Murillo-Ortega colocou familiares em postos-chave para manter o controle de setores cruciais da economia nicaraguense", denunciou o Departamento de Estado.

"Desde 2020, reestruturou o setor mineiro em uma complexa rede de empresas de fachada e testas-de-ferro para gerar divisas, lavar ativos sancionados e reforçar o controle político em benefício próprio", acrescentou.

Os Estados Unidos já sancionaram o ministro de Minas e Energia nicaraguense, Salvador Mansell, em 2021.

Agora passa a sancionar, entre outros, o vice-ministro Santiago Hernán, assim como advogados e representantes legais de empresas do setor.

As sanções implicam que todos estes funcionários e empresas não possam realizar nenhum tipo de transação financeira ou comercial nos Estados Unidos, nem ter contas bancárias ou acessar serviços financeiros desse país.

O governo americano considera a Nicarágua uma ditadura e um dos focos da instabilidade na região.

O Departamento do Tesouro acusa em particular empresas nicaraguenses de ter participado da expropriação de negócios com capital estrangeiro do setor no ano passado.

"Representantes de empresas vinculadas à ditadura de Murillo-Ortega ocuparam arbitrariamente uma planta de propriedade da BHMB Mining Nicaragua, uma empresa nicaraguense fundada em 2019 com investimento estrangeiro de uma companhia americana", assegurou o Departamento do Tesouro.

Consequentemente, o Ofac decreta sanções contra Zhong Fu Development e Santa Rita Mining Company.

Também são aplicadas contra a grande empresa do setor, a Exportadora de Metales (EMSA), assim como o Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze e Brother Metal.