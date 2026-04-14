EUA sanciona cassinos e operadores por supostos vínculos com cartel mexicano CDN

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (14), sanções contra cassinos, empresas e pessoas supostamente ligadas ao Cartel del Noreste (CDN), que atua no norte do México.

Um dos estabelecimentos, o "Casino Centenario", está localizado na cidade de Nuevo Laredo, no estado mexicano de Tamaulipas, a apenas 3,2 quilômetros da fronteira com os EUA, detalhou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Este estabelecimento é administrado pela "Comercializadora y Arrendadora de Mexico" (Camsa) e utilizado pelo Cartel del Noreste como "casa de segurança para comprimidos de fentanil e cocaína, assim como veículo para lavar ganhos ilícitos e integrá-los no sistema financeiro legítimo por meio de suas operações de jogo", afirma o texto.

Outro dos sancionados é o "Diamante Casino", localizado na cidade de Tampico (Tamaulipas).

A lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (Ofac, na sigla em inglês) inclui Eduardo Javier Islas Valdez, "Crosty", como operador do cartel, responsável por fazer imigrantes em situação irregular atravessarem o Rio Grande em direção ao Texas.

Também consta o advogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por seu trabalho vinculado ao CDN, como defensor, entre outros, do chefe do tráfico Miguel Angel Trevino Morales, "Z-40".

Seu trabalho vai "além de uma relação normal entre um advogado e seu cliente", afirmou a Ofac.

Jesús Reymundo Ramos Vázquez, apontado por ser associado ao CDN, também foi sancionado.

"Sob o disfarce de ativista de direitos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender membros violentos de cartéis, apresentando denúncias falsas contra o exército mexicano, pagando pessoas para que participem de protestos e protegendo a reputação de membros do CDN que morreram ou foram detidos", denunciou o Tesouro.

As sanções americanas implicam que todos os bens e participações em bens dos sancionados sob jurisdição dos Estados Unidos, em poder ou sob o controle de cidadãos americanos, ficam bloqueados.

O CDN foi declarado "organização terrorista" por Washington em fevereiro do ano passado.

"A violência e a intimidação do Cartel del Noreste, incluindo seu ataque de março de 2022 contra o Consulado dos Estados Unidos em Nuevo Laredo, ameaçam o pessoal americano, minam a soberania mexicana e desestabilizam as comunidades em ambos os lados da fronteira", explicou o Departamento de Estado em outro comunicado.