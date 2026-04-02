EUA removem sanções contra presidente interina da Venezuela

O governo Trump suspendeu nesta quarta-feira, 1, as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em meio à cooperação entre Caracas e Washington na ampliação da produção de petróleo e o investimento estrangeiro americano.

A dirigente venezuelana elogiou a decisão como "um passo significativo na direção certa" para normalizar as relações com os Estados Unidos. "Confiamos que esse avanço e essa determinação acabarão levando ao levantamento das sanções adicionais ainda em vigor contra o nosso país, o que permitirá o rápido desenvolvimento econômico, investimentos e uma agenda eficaz de cooperação bilateral em benefício de nossos povos", escreveu no X.

Rodríguez e seu irmão, Jorge Rodríguez, foram alvo de sanções dos EUA durante o primeiro mandato de Trump, devido ao papel que teriam desempenhado em supostamente minar a democracia venezuelana. Por enquanto, apenas ela foi retirada da lista e outros ex-integrantes do governo Maduro permanecem sob sanções dos Estados Unidos.

Segundo a Reuters, o governo venezuelano está se preparando para assumir os conselhos de administração das subsidiárias americanas da estatal petrolífera PDVSA, incluindo a Citgo Petroleum.