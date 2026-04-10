EUA promete promover economia da Hungria se Orban for reeleito

O presidente Donald Trump ofereceu nesta sexta-feira (10) colocar "todo o poderio econômico" dos Estados Unidos para ajudar a Hungria caso o primeiro-ministro Viktor Orban, seu aliado, seja reeleito no próximo domingo.

"Estamos entusiasmados para investir na futura prosperidade que será gerada graças à continuidade da liderança de Orban", publicou Trump na rede Truth Social.

O país europeu, de pouco menos de 10 milhões de habitantes, vai realizar eleições legislativas, nas quais Orban, 62, buscará o quinto mandato.

Pela primeira vez desde que chegou ao poder, em 2010, o premiê não é o favorito. Pesquisas independentes apontam uma vitória do conservador pró-Europa Péter Magyar.

Os laços de Orban com os Estados Unidos e sua proximidade com a Rússia contrastam com a relação tensa entre o premier húngaro e seus parceiros europeus. A União Europeia o acusa de silenciar vozes críticas e ir de encontro ao Estado de Direito, e congelou bilhões de euros em fundos europeus para Budapeste.