EUA não renovará flexibilização temporária de sanções contra petróleo iraniano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos indicou nesta terça-feira (14) que não pretende renovar a flexibilização temporária das sanções ao petróleo iraniano, que tinha como objetivo aliviar o impacto da guerra.

A autorização inicial permitiu o envio e a venda de petróleo bruto iraniano e outros produtos petrolíferos carregados em navios antes de 20 de março. Essa medida deveria se estender até 19 de abril.

"A autorização de curto prazo que permite a venda do petróleo iraniano já retido no mar está prestes a expirar em alguns dias e não será renovada", informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em um comunicado.

Washington acrescentou que mantém "máxima pressão" sobre Teerã.

A flexibilização fez parte de uma série de ações do governo de Donald Trump para conter o aumento dos preços da energia após o início da guerra em 28 de fevereiro, e incluía uma medida semelhante para as sanções ao petróleo russo transportado por via marítima.

Em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irã bloqueou o trânsito de navios pelo estratégico Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás.

Embora os Estados Unidos e o Irã tenham concordado com um cessar-fogo de duas semanas, as recentes negociações de paz no Paquistão não avançaram.

Após a negociação fracassada, o presidente Donald Trump ordenou o bloqueio dos portos iranianos para aumentar a pressão sobre Teerã.