EUA: Marinha diz ter interceptado novo navio iraniano enquanto tenta reforçar controle de Ormuz

A Marinha dos Estados Unidos reforçou o bloqueio aos portos do Irã com a interceptação de um navio de bandeira iraniana que tentava furar o cerco no Estreito de Ormuz na sexta-feira, 24, segundo informou neste sábado. 25, o Comando Central dos EUA (Centcom) em sua conta oficial no X. A ação foi realizada pelo navio de guerra USS Rafael Peralta, que impediu a embarcação de seguir viagem rumo ao território iraniano. Além desta operação, o grupo de ataque liderado pelo porta-aviões George H.W. Bush segue patrulhando as águas do Oceano Índico desde quinta-feira (23).

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou na sexta que nenhum navio circula pelo Estreito de Ormuz sem a devida autorização da Marinha dos EUA, endurecendo o controle sobre uma das rotas de petróleo mais importantes do mundo nesta fase do conflito. Além disso, a crise militar ocorre em meio a um momento de "faxina" no Pentágono. O presidente Donald Trump anunciou a demissão imediata do secretário da Marinha, John Phelan, na última quinta-feira, alegando falta de sintonia com a cúpula da Defesa sobre o ritmo de construção de novas embarcações.