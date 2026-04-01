EUA fecham acordo com Boeing e Lockheed para elevar produção de sensores de guiagem de mísseis

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou um acordo com a Boeing e a Lockheed Martin para triplicar a capacidade de produção dos sensores de guiagem, chamados de "seekers", do sistema de mísseis Patriot PAC-3 MSE, em mais um passo para reforçar a base industrial de defesa do país.

O contrato com a Boeing, com duração de sete anos, complementa um entendimento recente com a Lockheed para mais que triplicar a produção total dos mísseis.

Em comunicado, o Pentágono afirmou que a iniciativa faz parte de uma nova estratégia de aquisições voltada a ampliar a produção com maior integração da cadeia de fornecedores, garantindo "estabilidade e sinais de demanda de longo prazo" para estimular investimentos em capacidade, equipamentos e mão de obra.

Os sensores de guiagem, produzidos pela Boeing, são responsáveis por fornecer dados usados na orientação dos mísseis, permitindo interceptações de alta precisão. O governo afirma que o acordo busca reduzir gargalos e ampliar a escala de produção diante das demandas operacionais.