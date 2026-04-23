EUA facilitam acesso à maconha de uso medicinal

O governo de Donald Trump reclassificou nesta quinta-feira (23) a maconha para uma categoria menos restritiva, o que facilita seu uso para fins médicos nos Estados Unidos, anunciou o procurador-geral dos Estados Unidos.

A maconha foi reclassificada como uma droga com potencial moderado ou baixo de dependência física e psicológica, o que "amplia o acesso dos pacientes a tratamentos e dá aos médicos mais ferramentas para tomar decisões de saúde melhor fundamentadas", afirmou o procurador-geral interino, Todd Blanche, na rede social X.

Antes, a maconha compartilhava a mesma classificação que a heroína e a metanfetamina na chamada Lista I, uma categoria reservada para drogas "sem uso médico aceito e com alto potencial de abuso", segundo a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA).

Agora ela foi rebaixada para o terceiro nível dos cinco da lista do governo dos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça afirmou que a medida foi adotada para responder a uma ordem executiva assinada em dezembro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem como objetivo ampliar a pesquisa sobre os usos medicinais da maconha.