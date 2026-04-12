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EUA e Irã não chegam a acordo para encerrar a guerra após mais de 20 horas de negociação

Vice-presidente JD Vance aponta recusa iraniana em limitar programa nuclear; Paquistão pede manutenção do cessar-fogo e tenta manter diálogo entre as partes

AFP

Zero Hora

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