EUA e Irã não chegam a acordo para encerrar a guerra após mais de 20 horas de negociação

Vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou o Paquistão após declarar que as negociações com o Irã terminaram na madrugada deste domingo (12) sem um entendimento. O impasse ocorreu diante da recusa iraniana em aceitar a exigência norte-americana de não desenvolver uma arma nuclear.

As tratativas, classificadas como de “alto nível”, se estenderam por 21 horas. Segundo Vance, ele manteve contato permanente com o presidente dos EUA, Donald Trump, além de outros membros do governo durante todo o processo.

O político afirmou a jornalistas que Washington exige uma garantia inequívoca de que o Irã não pretende desenvolver armamento nuclear nem adquirir capacidade que permita obtê-lo rapidamente.

Negociações ocorrem quatro dias após cessar-fogo temporário

Essas conversas entre os dois países, inimigos desde a revolução islâmica de 1979, desenrolam-se, segundo a Casa Branca, em um formato trilateral, com a presença de membros do alto escalão do Paquistão, que facilitou o cessar-fogo de duas semanas iniciado na quarta-feira (8).

O Irã bloqueou a passagem pelo estreito desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, com os bombardeios israelense-americanos contra seu território.

Paquistão se manifesta

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, insistiu que Irã e Estados Unidos honrassem o compromisso de manter o cessar-fogo, após o término de negociações presenciais consideradas históricas sem que houvesse um acordo.

— É essencial que as partes sigam comprometidas com o cessar-fogo — afirmou Dar.

O chanceler acrescentou que o Paquistão continuará atuando como mediador e buscará manter a facilitação do diálogo entre Teerã e Washington nos próximos dias.

Trump minimiza acordo

Enquanto as negociações ocorriam no Paquistão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que, sob sua perspectiva, um eventual acordo com o Irã "não faz diferença".

Em declaração a jornalistas na Casa Branca, o republicano disse que acompanhava, por meio de diversos relatos, o andamento das conversas em Islamabad, que já se estendiam por horas. Ainda assim, sustentou que os Estados Unidos já teriam saído vitoriosos.

— Vamos ver o que acontece, mas, do meu ponto de vista, não me importo — afirmou.

Trump também reiterou falas anteriores de que os EUA teriam neutralizado a força aérea, a marinha e a liderança iraniana.

Segundo ele, o governo norte-americano agora atua para assegurar a reabertura do Estreito de Ormuz — medida que, afirmou, estaria sendo conduzida em nome de outros países, os quais classificou como "medrosos, fracos ou mesquinhos".