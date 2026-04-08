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Estreito de Ormuz é reaberto com cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Trégua entrou em vigor na terça-feira, após negociações entre os dois países

AFP

Danny KEMP, com escritórios da AFP em Teerã, Jerusalém, Dubai, Bagdá e Beirute

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