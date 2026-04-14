EUA: dois morrem em ataque a embarcação supostamente ligada ao narcotráfico no Pacífico

Ao menos duas pessoas morreram nesta segunda-feira, 13, em um novo ataque do das forças dos Estados Unidos a barcos supostamente envolvidos em operações de narcotráfico. A informação foi divulgada pelo Comando Sul (Southcom). O novo bombardeio foi no leste do Oceano Pacífico.
"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por rotas conhecidas" pelo tráfico de drogas, disse o Southcom, em nota.
A identidade dos dois homens que morreram não foi revelada. O Southcom informou que "nenhum militar dos EUA sofreu ferimentos" durante a investida.
Desde o início da campanha antidrogas de Washington, em setembro, ao menos 170 pessoas morreram em ataques do tipo.