EUA dizem que interromperam completamente o comércio marítimo do Irã

As forças dos Estados Unidos afirmaram ter interrompido completamente o fluxo marítimo de entrada e saída dos portos iranianos após a implementação do bloqueio naval, medida que, segundo o comando militar, estaria sendo aplicada com base na superioridade operacional na região.

"Um bloqueio de portos iranianos foi totalmente implementado à medida que as forças dos EUA mantêm a superioridade marítima no Oriente Médio", diz a publicação realizada na noite de terça-feira, 14.

De acordo com o mesmo comunicado, a operação teria atingido sua plena eficácia em menos de 36 horas, período no qual "as forças dos EUA interromperam completamente o comércio econômico de entrada e saída do Irã por mar", com impacto direto sobre o fluxo de embarcações mercantes.

As autoridades norte-americanas também afirmam que cerca de 90% da economia iraniana depende do comércio internacional realizado por via marítima, o que ampliaria o efeito da medida sobre a atividade econômica do país.

Até o momento, não há confirmação independente sobre a extensão real do bloqueio ou sobre o nível de paralisação das operações portuárias iranianas.

Nesta quarta-feira, 15, porém, de acordo com a Fars News, um segundo petroleiro iraniano cruzou o Estreito de Ormuz e segue em direção ao Porto Imam Khomeini, horas depois de uma primeira embarcação realizar a mesma travessia.

De acordo com a agência, o navio é um superpetroleiro do tipo Very Large Crude Carrier (VLCC), com capacidade para transportar até dois milhões de barris de petróleo bruto.