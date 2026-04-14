EUA dizem barrar navios do Irã, mas dados da Kpler mostram tráfego no Estreito de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) afirmou que nenhuma embarcação conseguiu ultrapassar o bloqueio imposto a portos iranianos nas primeiras 24 horas da operação, mas dados de mercado indicam movimentação no Estreito de Ormuz, evidenciando possível divergência sobre o alcance da medida.

Em publicação no X, o Centcom disse que mais de 10 mil militares, apoiados por mais de uma dúzia de navios de guerra e dezenas de aeronaves, participam da missão. Segundo o comando, "nenhum navio passou pelo bloqueio" no período inicial, e seis embarcações comerciais foram orientadas a retornar a portos iranianos no Golfo de Omã.

Os EUA afirmam que o bloqueio é aplicado de forma imparcial a navios de todas as nacionalidades com destino ou origem em portos iranianos, ao mesmo tempo em que dizem preservar a "liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz para rotas não relacionadas ao Irã.