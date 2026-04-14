EUA diz que impediu que seis navios partissem de portos iranianos

O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta terça-feira (14), que impediu que seis navios zarpassem de portos iranianos durante as primeiras 24 horas do bloqueio naval à República Islâmica.

O Comando Central (Centcom), responsável pelas forças americanas no Oriente Médio, declarou que mais de 10.000 soldados americanos, mais de doze navios de guerra e dezenas de aeronaves participam do bloqueio.

"Durante as primeiras 24 horas, nenhuma embarcação conseguiu atravessar o bloqueio americano e seis navios mercantes acataram as instruções das forças americanas para dar meia?volta e retornar a um porto iraniano no Golfo de Omã", afirmou o Centcom em uma publicação no X.

"O bloqueio está sendo aplicado de forma imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os terminais iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã", acrescentou.

Apesar da afirmação do Centcom de que nenhuma embarcação rompeu o bloqueio, dados de rastreamento do provedor de informação marítima Kpler mostraram que pelo menos dois navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz na segunda?feira.

As forças iranianas fecharam o estreito após o início da campanha aérea americana?israelense contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

No domingo, os Estados Unidos anunciaram o seu próprio bloqueio depois que as negociações de paz com o Irã fracassaram.