EUA designa novo chefe da missão diplomática para a Venezuela

O governo dos Estados Unidos designou John Barrett como o novo chefe de sua missão diplomática para a Venezuela, no âmbito da normalização das relações entre os dois países após a queda de Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (15) a embaixada americana em Caracas.

"Tenho o prazer de anunciar que John Barrett chegará em breve à Venezuela para atuar como o próximo encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas", anunciou a embaixadora Laura Dogu, nomeada em janeiro, em um comunicado oficial publicado no X.

Os Estados Unidos e o governo interino da Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, anunciaram no início de março o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares.