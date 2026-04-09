EUA convocam embaixador do Iraque para criticar ataques de milícias a diplomatas americanos

Os EUA convocaram o embaixador iraquiano para reclamar sobre ataques de milícias apoiadas pelo Irã, incluindo uma "emboscada" a diplomatas americanos. Embora reconhecendo que as forças iraquianas têm se esforçado para responder a esses ataques, o Secretário de Estado Adjunto Christopher Landau afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado.