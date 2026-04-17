EUA: Câmara aprova extensão de 10 dias de programa de vigilância estrangeira após impasse

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na madrugada desta sexta-feira (17) uma extensão de 10 dias, até 30 de abril, do programa de vigilância conhecido como Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISA), após republicanos se rebelarem e barrar propostas de renovação mais longas defendidas por Donald Trump.

A medida foi adotada às pressas após uma série de votações fracassadas na noite de quinta-feira, quando líderes republicanos tentaram aprovar extensões de cinco anos e de 18 meses. Cerca de 20 republicanos se juntaram à maioria democrata para bloquear as propostas, forçando a solução provisória antes do vencimento na segunda-feira.

A Seção 702 permite a coleta, sem mandado, de comunicações de estrangeiros no exterior por agências como CIA, Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, em inglês) e FBI, podendo alcançar incidentalmente dados de americanos. Autoridades defendem o mecanismo como essencial para combater terrorismo e espionagem, mas críticos apontam riscos à privacidade e abusos anteriores.

O texto foi aprovado por votação simbólica e segue para o Senado, que realiza sessão extraordinária nesta sexta-feira para evitar a interrupção do programa.

Democratas criticaram a condução da votação durante a madrugada, enquanto o presidente da Câmara, Mike Johnson, admitiu dificuldades para unificar sua base. Trump pressionou por uma renovação "limpa", sem mudanças, mas propostas com maior supervisão não obtiveram apoio suficiente. Fonte: Associated Press.