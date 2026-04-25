EUA autoriza Venezuela a pagar pela defesa de Maduro

O governo dos Estados Unidos autorizou a Venezuela a pagar os honorários da defesa do presidente deposto, Nicolás Maduro, que está preso em Nova York sob acusações de tráfico de drogas, segundo um documento judicial.

Até então, o governo dos EUA impedia o Estado venezuelano de arcar com os honorários dos advogados de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, também presa e processada por tráfico de drogas, devido às sanções internacionais contra o país.

A defesa do casal aproveitou-se desse ponto para tentar obter o arquivamento das acusações, com o argumento de que proibir um réu de ter acesso ao advogado de sua escolha constitui uma violação de um direito garantido pela Sexta Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

No entanto, o Departamento do Tesouro permitirá que "os advogados da defesa recebam pagamentos do governo da Venezuela sob certas condições", escreveu o procurador de Nova York, Jay Clayton, ao juiz encarregado do caso, Alvin Hellerstein, em uma carta datada de sexta-feira.

Segundo a carta, os fundos deveriam ter estado disponíveis após 5 de março de 2026 e não podem ter origem nas vendas de petróleo venezuelano regulamentadas pelos Estados Unidos.

Desde a deposição de Maduro no início de janeiro, a ex-vice-presidente Delcy Rodríguez atua como presidente interina.

Os Estados Unidos controlam efetivamente as exportações de petróleo da Venezuela, cujos lucros são depositados em contas especiais supervisionadas por Washington.

De acordo com o documento apresentado na sexta-feira, a defesa reconhece a isenção das sanções e retira, por ora, seu pedido de arquivamento das acusações.

Maduro, de 63 anos, e Flores, de 69, foram capturados em 3 de janeiro em Caracas durante uma operação militar dos EUA que envolveu cerca de 150 aeronaves e helicópteros, além de tropas terrestres.

Maduro se autodenomina um "prisioneiro de guerra" e se declarou inocente das quatro acusações que enfrenta: conspiração para cometer "narcoterrorismo", conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para possuir metralhadoras e artefatos destrutivos.

Maduro e sua esposa estão detidos separadamente em uma prisão de segurança máxima no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York.