EUA: aumento dos postos de trabalho em março e taxa de desemprego a 4,3%

A economia dos Estados Unidos criou 178.000 postos de trabalho em março, depois de perder quase a mesma quantidade no mês anterior, segundo dados do Departamento do Trabalho, que também registram uma leve queda do desemprego a 4,3%.

Os números de criação de empregos são muito superiores às expectativas do mercado, que previa 59.000, segundo uma pesquisa da MarketWach.

Com os novos números divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Departamento do Trabalho, o desemprego recuou 0,1 ponto percentual na comparação com fevereiro.

Grande parte da recuperação foi impulsionada por empregos no setor da saúde, que manteve um bom ritmo apesar da queda de demanda em muitos setores da economia americana.

O setor de saúde adicionou 76.000 postos em março, depois de perder vagas no mês anterior, em parte devido a greves.

O setor de construção também registrou crescimento, com 26.000 novos postos em março, mas o Departamento do Trabalho destacou que mudou pouco na comparação com o nível registrado há 12 meses.

O emprego na administração federal continuou em queda. O presidente Donald Trump ataca o setor em uma campanha que pretende cortar custos e reduzir o tamanho do governo.

O emprego neste setor caiu 11,8% desde outubro de 2024, segundo os dados oficiais.