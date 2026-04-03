EUA aumenta criação de postos de trabalho e desemprego recua a 4,3%

A economia dos Estados Unidos registrou um aumento da criação de empregos inesperadamente robusto em março, segundo os dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (3), um resultado que pode aliviar as preocupações sobre o mercado de trabalho e impulsionar a agenda econômica do presidente Donald Trump.

A maior economia do mundo criou 178.000 postos de trabalho em março, após perder 133.000 em fevereiro, e a taxa de desemprego caiu 0,1 ponto percentual, a 4,3%, informou o Departamento de Trabalho.

Os dados superaram amplamente as expectativas dos analistas, já que os economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal previam um aumento de 59.000 empregos.

O setor de saúde, resiliente mesmo quando a demanda por mão de obra caiu em muitos segmentos da economia americana, impulsionou grande parte da recuperação. Este setor adicionou 76.000 postos de trabalho em março, depois de perder vagas no mês anterior, em parte devido a greves.

O setor de construção também registrou crescimento, com 26.000 novos postos em março, mas o Departamento do Trabalho destacou que mudou pouco na comparação com o nível registrado há 12 meses.

O emprego na administração federal continuou em queda. O presidente Donald Trump ataca o setor em uma campanha que pretende cortar custos e reduzir o tamanho do governo.

O emprego neste setor caiu 11,8% desde outubro de 2024, segundo os dados oficiais.

Os novos dados refletiram uma revisão dos números de janeiro e fevereiro, que mostram que a criação combinada de empregos nos dois meses foi de 7.000 postos de trabalho a menos que o relatado em um primeiro momento.

A guerra no Oriente Médio provocou a disparada dos preços do petróleo e prejudicou as cadeias de abastecimento, o que gerou temores de uma desaceleração econômica no mundo, inclusive nos Estados Unidos.

A incerteza sobre a duração e intensidade do impacto levou o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a pausar qualquer decisão sobre as taxas de juros.

As taxas de desemprego permanecem relativamente estáveis nos Estados Unidos, mas o número oculta certas tendências negativas, alertam os analistas, já que o fraco crescimento do emprego tem sido acompanhado por uma queda na oferta de mão de obra.

A redução na oferta é atribuída em grande parte às medidas de Trump contra a imigração irregular.

O presidente americano ficará satisfeito com os números de emprego divulgados nesta sexta-feira. Trump afirma que recuperou a economia americana, apesar de ter implementado tarifas e outras políticas que alteraram as relações comerciais globais e geraram incerteza para as empresas.