EUA atacam mais uma embarcação que estaria a serviço do tráfico de drogas no Pacífico

O Comando do Sul dos Estados Unidos (Southcom) anunciou neste domingo (26) ter alvejado mais uma embarcação que estaria a serviço do tráfico de drogas no leste do Oceano Pacífico. Os três tripulantes do barco morreram.

Desde que o governo americano passou a atacar embarcações que seriam ligadas a cartéis de drogas no Mar do Caribe e no Pacífico, em setembro, 186 pessoas já morreram. Os militares americanos não forneceram provas de que qualquer uma das embarcações atingidas transportava material ilícito. Fonte: Associated Press.