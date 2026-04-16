EUA anunciam novo ataque a embarcação no Pacífico, com três mortos

Um novo ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação supostamente envolvida com o tráfico de drogas deixou três mortos no Oceano Pacífico, anunciou o Comando Sul (Southcomm) americano na rede social X.

O barco trafegava em uma rota utilizada pelo narcotráfico, segundo informações da inteligência americana. Nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido durante a investida.