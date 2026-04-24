EUA anunciam novas sanções contra o Irã e congelam US$ 344 milhões em criptomoedas de Teerã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 24, novas sanções contra o Irã, incluindo o congelamento de US$ 344 milhões em criptomoedas, em mais um passo da campanha de pressão econômica de Washington sobre Teerã.

Em publicação no X, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a pasta "continuará a degradar sistematicamente a capacidade de Teerã de gerar, mover e repatriar recursos". Segundo ele, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) sancionou múltiplas carteiras digitais ligadas ao Irã. "Seguiremos o dinheiro que Teerã tenta desesperadamente mover para fora do país e miraremos todas as linhas de financiamento ligadas ao regime", escreveu.

Além do bloqueio de criptoativos, o OFAC emitiu uma licença autorizando a liquidação de transações envolvendo a refinaria chinesa Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, também alvo das novas restrições.

O Tesouro acrescentou à lista de nacionais especialmente designados (SDN) 20 entidades e 20 embarcações supostamente envolvidas no transporte de petróleo bruto, derivados e gás liquefeito de petróleo (GLP) iranianos. As empresas atingidas estão sediadas em países como China, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, Panamá, Ilhas Marshall e Libéria.