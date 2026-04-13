EUA anunciam bloqueio de portos do Irã; Teerã afirma estar pronto para a luta

O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que começará a bloquear todos os portos e áreas costeiras do Irã às 11h desta segunda-feira, 13, (pelo horário de Brasília). A medida foi tomada após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar interromper totalmente o fluxo de navegação no Estreito de Ormuz, diante do fracasso das negociações de paz, realizadas no Paquistão, no fim de semana.

O bloqueio será "aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações entrando ou saindo de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã", informou o Comando Central americano, que abriu exceção para navios que percorrem trajetos que não envolvem portos iranianos.

Serviços de rastreamento mostram que cerca de 40 navios comerciais cruzaram o Estreito de Ormuz desde o anúncio da trégua entre Estados Unidos e Irã, na terça-feira, 7. Em tempos de paz, até 135 embarcações cruzam a passagem diariamente.

O Irã prometeu reagir ao bloqueio dos portos imposto pelos americanos. O conselheiro militar Mohsen Rezaei disse que as forças iranianas têm "alavancas importantes intocadas" para contra-atacar a eventual presença americana na região.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que participou das negociações com os americanos, disse o seguinte, ao se dirigir a Trump: "Se você lutar, nós lutaremos". Fonte: Associated Press.