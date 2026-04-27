"Eu não sou pedófilo", diz Trump sobre acusações em manifesto de atirador

Trump participava de evento anual com jornalistas no momento do ataque. Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou irritação em entrevista à CBS no domingo (26) ao ser questionado sobre acusações presentes no manifesto de Cole Tomas Allen — atirador que tentou invadir jantar com o republicano no sábado (25). O texto, que tenta justificar a tentativa de ataque, classifica o republicano como estuprador e pedófilo.

Durante a entrevista ao programa 60 Minutes, a repórter pergunta a reação de Trump ao manifesto de Allen. Ela, então, cita uma frase escrita pelo atirador:

— "Não estou mais disposto a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com seus crimes".

Desconfortável, Trump ataca a repórter:

— Eu estava esperando você ler isso, porque eu sabia que você leria, porque vocês são pessoas horríveis, pessoas horríveis — iniciou.

Na sequência, o presidente norte-americano confirma que o texto é de autoria de Allen e rebate as acusações.

— Eu não sou um estuprador. Eu não estuprei ninguém. Eu não sou um pedófilo. Você leu essa porcaria de uma pessoa doente. Fui associado a coisas que não têm nada a ver comigo — prosseguiu.

Manifesto

Ainda no domingo, dia seguinte à tentativa de ataque, um texto atribuído a Allen começou a circular nas redes sociais. No manifesto, o atirador se desculpa com a família e tenta justificar sua ação.

"Sou cidadão americano", diz um trecho. "Eu ainda passaria por cima da maioria das pessoas aqui para chegar aos alvos se fosse absolutamente necessário (com base na ideia de que a maior parte das pessoas escolheu assistir ao discurso de um pedófilo, estuprador e traidor, e portanto são cúmplices), mas eu realmente espero que não chegue a esse ponto", diz outra parte do texto.

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O ataque

Donald Trump foi retirado às pressas do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, que era realizado no sábado no hotel Washington Hilton. O presidente deixou o local após o Serviço Secreto deter um homem que tentou invadir o local com uma arma e feriu um agente.

Trump estava acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, de membros de seu gabinete e do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

O atirador